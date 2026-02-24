Soal Usul Ketum NasDem, HNW PKS: PT 4 Persen Angka Moderat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut empat persen sebagai angka moderat, untuk ambang batas parlemen atau parlementary treshold (PT).

Hal demikian dikatakan HNW menyikapi pernyataan Ketum NasDem Surya Paloh yang menyinggung PT tujuh persen.

"Jadi, kalau menurut saya angka empat persen itu moderat, ya," kata dia saat dihubungi, Selasa (24/2).

Legislator DPR RI itu menyebut angka empat persen PT membuat suara yang hilang akibat tak terwakili di parlemen hanya sedikit.

Selain itu, kata HNW, angka empat persen PT juga menghadirkan penyederhanaan partai di parlemen dengan sembilan fraksi.

"Faktanya dengan empat persen ini ada sekitar sembilan atau sepuluh partai politik yang masih bisa ke DPR dan itu partai-partai yang relatif mewakili keragaman latar ideologi politik yang ada di Indonesia," ujar dia.

Menurut HNW, PT yang lebih tinggi dari empat persen berpotensi membuat banyak suara pada pemilu tidak terwakili di parlemen.

"Banyaknya pihak yang tidak terwakili di DPR atau banyaknya suara yang hilang atau yang tidak terwakili, karena tidak terpenuhinya parliamentary threshold," ujar dia.