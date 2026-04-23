Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Soal Usul Ketum Partai Jabat 2 Periode, Sekjen NasDem: Masukan Berharga Buat Semua

Kamis, 23 April 2026 – 19:01 WIB
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Foto: ANTARA/Putu Indah Savitri

jpnn.com - Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim menyebut usul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait periodisasi ketum partai menjadi masukan berharga parpol di Indonesia. 

"Menurut saya merupakan masukan yang berharga buat kita semua termasuk buat partai-partai," kata dia menjawab awak media, Kamis (23/4).

Namun, kata Hermawi, urusan kepemimpinan partai sebenarnya tidak sederhana seperti kajian yang dibuat KPK, sehingga memunculkan periodisasi jabatan ketum.

Baca Juga:

"Ada multi aspek yang menentukan seorang dipilih menjadi ketua umum. Banyak sekali pertimbangan dan varian seorang tokoh itu masih dipertahankan oleh sebuah partai," ujar dia.                       

Hermawi menuturkan NasDem terkait kaderisasi, menjadi partai yang terdepan melaksanakan hal tersebut melalui program Akademi Bela Negara (ABN).

Menurutnya, ABN menjadi sentral kawah candradimuka kaderisasi berjenjang NasDem mulai dari tingkat pusat sampai kecamatan.

Baca Juga:

"Setiap tahun seluruh provinsi bergiliran datang mengikuti kaderisasi di Jakarta, dan ada juga di tingkat provinsi dan kabupaten, yang frekuensinya bervariasi tergantung bujet yang tersedia," kata Hermawi. 

Lembaga antirasuah dalam kajian yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK pada 2025 menemukan beberapa persoalan dalam tata kelola parpol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

ketum partai  dua periode  KPK  NasDem  UU Partai Politik  Hermawi Taslim 
BERITA KETUM PARTAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp