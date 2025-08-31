Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Soal Usulan Setop Tunjangan Perumahan Kepada Anggota DPR, Fraksi Golkar: Kami Siap

Minggu, 31 Agustus 2025 – 09:28 WIB
Soal Usulan Setop Tunjangan Perumahan Kepada Anggota DPR, Fraksi Golkar: Kami Siap - JPNN.COM
Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji. Foto:Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji menyebut partainya sejak beberapa hari lalu sudah menyatakan kesiapan menerima kebijakan penyetopan pemberian tunjangan perumahan.

Dia berkata demikian menanggapi usul yang disampaikan Fraksi PDIP untuk menyetop tunjangan perumahan.

"Kami sudah menyatakan beberapa hari lalu di media televisi bahwa kami siap atas evaluasi, bahkan pembatalan sekalipun," kata Sarmuji melalui layanan pesan, Minggu (31/8).

Baca Juga:

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar itu mengatakan partainya sudah menugaskan seluruh legislator di DPR hingga DPRD mengedepankan sisi etik dalam berpolitik.

"Kami juga minta kepada semua anggota fraksi Golkar baik DPR RI maupun DPRD untuk menjadikan tolak ukur kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan dan bertindak," ungkapnya. 

Legislator Komisi VI itu merasa yakin usul tunjangan perumahan akan disetujui pula seluruh fraksi lain di DPR RI.

Baca Juga:

"Saya yakin semua akan setuju," ungkap Sarmuji.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebutkan fraksi partainya di DPR RI meminta tunjangan perumahan legislator disetop menyikapi dinamika politik saat ini. 

Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji menyebut partainya setuju usul penyetopan pemberian tunjangan perumahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   setop tunjangan perumahan anggota dpr  fasilitas anggota dpr  fraksi golkar dpr  Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Sarmuji 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp