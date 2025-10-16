Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Soal Utang Kereta Cepat Warisan Rezim Jokowi, Purbaya Singgung Danantara

Kamis, 16 Oktober 2025 – 08:33 WIB
Soal Utang Kereta Cepat Warisan Rezim Jokowi, Purbaya Singgung Danantara - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai Danantara punya kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Diketahui bahwa utang proyek kereta cepat Whoosh merupakan warisan dari rezim pemerintahan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Soal Utang Kereta Cepat Warisan Rezim Jokowi, Purbaya Singgung DanantaraPresiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar, Kawasan Infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Kabupaten Bandung, Rabu (13/10/2022). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Baca Juga:

Purbaya mengatakan saat ini CEO Danantara Rosan Roeslani masih melakukan kajian teknis untuk merumuskan skema penyelesaian utang yang tepat untuk KCIC.

"Mereka (Danantara) akan purpose ke kami seperti apa. Ya, kira-kira nanti kita tunggu deh, seperti apa studinya," ujar Purbaya seusai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Menurut Purbaya, dia sudah menanyakan klausul masalah utang kereta cepat itu kepada CEO Danantara.

"Saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan, yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi, seharusnya enggak ada masalah," lanjutnya.

Menkeu Purbaya memandang, Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.

Simak pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terbaru soal pembayaran utang kereta cepat (Whoosh) kepada China Development Bank. Danantara bisa terlibat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   utang kereta cepat  Whoosh  purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  Danantara  KAI  Jokowi  China Development Bank  BUMN  KCIC  Rosan Roeslani  Utang 
BERITA UTANG KERETA CEPAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp