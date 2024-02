Soal Video Dirinya Marah-Marah, Luna Maya Tegur Si Pengunggah

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya mengaku sudah menemui pengunggah video dirinya yang sempat viral.

Video tersebut menampakkan Luna Maya sedang memarahi karyawannya saat rapat.

Video itu pun sempat menjadi perbincangan di sosial media.



Kekasih Maxime Bouttier itu mengatakan pengunggah video tersebut merupakan anak magang di perusahaannya.



Semula, dia berpikir bahwa video itu tak akan berdampak panjang, tetapi dugaannya itu salah.



"Kami sudah temui, kebetulan dia anak maganglah, enggak mengerti mungkin (enggak) berpikir dampaknya, itu lucu-lucuan, 'aduh kasian bos gue marahin temen gue' atau apa," ujar Luna Maya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru baru ini.



"Mungkin tadinya kami berpikir oh lucu, oh iseng, oh ini dampaknya tuh enggak panjang, tetapi ternyata panjang," sambungnya.



Aktris kelahiran Bali itu sudah memanggil sang pengunggah video.



Dia mengatakan persoalan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan.



"Anaknya sudah kami panggil, pasti ada teguran lah ya, tetapi kami selesaikan secara kekeluargaan," tutur Luna Maya.



Sebelumnya, Luna Maya telah memberikan klarifikasi terkait video dirinya yang terekam memarahi karyawan saat rapat.



"Bekerja di perusahaan kalau ratingnya jelek dipanggil enggak sama atasan? Sama sajalah dunia pekerjaan. Maksudnya, kan, semua punya goals-nya masing-masing, saya sebagai pemimpin perusahaan cuma pengin yang terbaik saja," ucap Luna Maya.



Sebagai pemimpin, dia hanya ingin melakukan yang terbaik bagi perusahaannya.



Oleh karena itu, dia bertindak tegas atas hal-hal yang dirasanya perlu dia sikapi.



"Maksudnya, saya harus mengawasi dong apa pun yang dikerjakan, sudah sesuai target apa belum. Katakanlah kalau saya diam saja dengan hasil yang jelek, artinya saya bukan pemimpin yang baik dong," tutur Luna Maya.



"Kalau tiba-tiba terus penjualan jelek, terus marketing-nya jelek, kan saya juga harus membimbing mereka," imbuhnya.



Luna Maya menilai secara etika tindakan merekam dan menyebarluaskan video saat rapat seperti itu tidaklah benar. Luna Maya pun menyayangkan perihal tersebut. (mcr7/jpnn)