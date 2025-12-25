Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Soal Wacana Pengembalian Konsesi Tambang, Gus Yahya: Kami Musyawarahkan Baik-Baik

Kamis, 25 Desember 2025 – 04:45 WIB
KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Foto: dokumentasi PBNU

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengaku belum bisa menjawab opsi pengembalian konsesi tambang yang sebelumnya diberikan pemerintah ke organisasi kaum nahdiyin itu.

"Soal tambang ini dikembalikan atau tidak, ya, nanti kami musyawarahkan baik-baik," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (24/12).

Diketahui, PBNU didera konflik kepemimpinan. Gus Yahya dicopot dari kursi Ketum PBNU setelah muncul Risalah Rapat Harian Syuriyah.

Gus Yahya sendiri sempat menyebut bahwa masalah konsesi tambang bisa menjadi pangkal konflik di organisasi.

Adapun, PBNU memperoleh jatah tambang batu bara pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Organisasi itu mendapatkan konsesi seluas lebih dari 26 ribu hektare di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Belakangan, putri Presiden keempat RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang juga kader NU, Yenny Wahid sempat mengusulkan penggembalian konsesi tambang demi menyelesaikan konflik di PBNU.

Gus Yahya mengatakan PBNU sejak awal sebenarnya tidak pernah meminta konsesi tambang ke pemerintah.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut organisasinya tidak boleh memanfaatkan konsesi tambang tanpa koordinasi pemerintah.

PBNU  Gus Yahya  Konsesi Tambang  konsesi tambang PBNU  Yahya Cholil Staquf 
