SOBIZ Festive Diluncurkan, Hadirkan Program Window Cuan Berhadiah Mobil

jpnn.com, BATAM - TANA Group meluncurkan fase kedua kawasan AURUM, yaitu SOBIZ Festive.

Produk ini diperkenalkan sebagai generasi baru ruang komersial yang tidak berdiri sebagai ruko konvensional, melainkan menjadi bagian dari living commercial hub yang hidup 24 jam dan terintegrasi dengan gaya hidup modern.

Direktur TANA Group Francesca Margati menyampaikan SOBIZ Festive dirancang sebagai produk komersial yang memiliki nilai kawasan, bukan sekadar nilai bangunan.

“Kami membangun AURUM sebagai kawasan hidup, bukan hanya deretan ruko. SOBIZ Festive berada dalam ekosistem yang sudah dirancang untuk terus bergerak, ramai, dan relevan dalam jangka panjang," kata Francesca, Sabtu (31/1).

Dengan dukungan konsultan internasional dan fasilitas ikonik, lanjut Francesca, pihaknya ingin memastikan setiap unit di sini benar-benar memiliki nilai yang sepadan — bukan hanya untuk dibeli, tetapi untuk berkembang.

Menurut Francesca, pendekatan ini menjadikan SOBIZ Festive sebagai pilihan tepat bagi pelaku usaha maupun investor yang melihat pentingnya lokasi dengan konsep kuat, traffic berkelanjutan, dan daya tarik kawasan yang terus tumbuh.

SOBIZ Festive berada di tengah kawasan yang dilengkapi beragam fasilitas publik dan lifestyle yang dirancang sebagai penarik kunjungan.

Mulai dari Aurum Qua danau seluas 2 hektare sebagai pusat kawasan, Aurum Dancing Fountain sebagai atraksi utama AURUM, hingga Arumi Iconic Art yang menjadi landmark visual.