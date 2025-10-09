Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Sodorkan 4 Poin Penting Reformasi Polri, Guru Besar FH UI Singgung soal Korupsi

Kamis, 09 Oktober 2025 – 02:22 WIB
Sodorkan 4 Poin Penting Reformasi Polri, Guru Besar FH UI Singgung soal Korupsi
Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) Sulistyowati Irianto (tengah) berbicara dalam seminar nasional "Ke Mana Arah Reformasi Kepolisian Saat Ini?" di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

jpnn.com - Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) Profesor Sulistyowati Irianto menyodorkan empat poin usulan penting yang harus dilakukan dalam reformasi kepolisian.

Sulis mengatakan bahwa poin penting pertama adalah Polri kembali kepada tugas konstitusional kepolisian.

"Mari kembalikan polisi itu kepada tugas konstitusionalnya, yaitu memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," kata dia.

Hal itu disampaikannya dalam seminar nasional "Ke Mana Arah Reformasi Kepolisian Saat Ini?" di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

Poin kedua dalam reformasi Polri, membangun budaya jujur secara kelembagaan dan individual.

Poin tersebut, kata Sulis, dapat dilakukan dengan memberantas korupsi sejak dari proses rekrutmen polisi dan menerapkan tata kelola yang transparan serta akuntabel.

Menurutnya, saat ini dibutuhkan tokoh-tokoh yang jujur di dalam kepolisian.

"Kita semua merindukan tokoh-tokoh seperti Pak Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan banyak lagi tokoh-tokoh lain di kepolisian," tuturnya.

Guru Besar FH UI Profesor Sulistyowati Irianto menyodorkan empat poin usulan penting yang harus dilakukan dalam reformasi Polri. Dia menyinggung soal korupsi.

TAGS   Reformasi Polri  Polisi  korupsi  jujur  rekrutmen polisi  Sulistyowati Irianto  hukum 
