Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Soeharto Jadi Kandidat Pahlawan Nasional karena Pernah...

Senin, 10 November 2025 – 08:07 WIB
Soeharto Jadi Kandidat Pahlawan Nasional karena Pernah... - JPNN.COM
Seorang anggota kelompok gerakan masyarakat sipil memegang poster yang berisi menolak Soeharto menjadi pahlawan nasioanl. pada aksi di di dekat Istana Presiden, Jakarta pada 6 November 2025. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, mengatakan bahwa Presiden ke-2 Soeharto sudah memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai pahlawan nasional.

Soeharto, sebagaimana 48 nama calon pahlawan nasional lainnya, yang daftarnya telah dilaporkan oleh Dewan GTK kepada Presiden Prabowo Subianto, telah melewati tahap pengusulan dan pengkajian berjenjang dari pemerintah daerah, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), kemudian di tingkat pusat oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial, dan sampai Dewan GTK.

"Nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali diusulkan ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat," kata Fadli.

Baca Juga:

Menurut pria yang juga yang juga Menteri Kebudayaan itu, nama-nama yang diusulkan sebagai calon pahlawan nasional itu tidak mungkin masuk daftar jika mereka tidak memiliki jasa dan memenuhi syarat serta kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Kalau enggak (memenuhi syarat, red.) tidak mungkin diusulkan," kata Fadli.

"Jadi, soal memenuhi syarat, itu memenuhi syarat," imbuhnya.

Baca Juga:

Soal penolakan masyarakat mengenai pencalonan Soeharto sebagai pahlawan nasional, Fadli menyebut pemerintah menerima semua masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat.

Namun, dia pun kembali mengingatkan nama-nama yang dicalonkan itu juga berasal dari usulan masyarakat.

Fadli Zon menjelaskan kenapa Soeharto masuk menjadi calon Pahlawan Nasional. Simak di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Soeharto  Hari Pahlawan  soeharto pahlawan nasional  Pak Harto  Fadli Zon 
BERITA SOEHARTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp