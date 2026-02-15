Soekarno Run 2026 Padukan Olahraga & Sejarah, Diikuti 10 Ribu Pelari

jpnn.com - JAKARTA - Soekarno Run 2026 dalam rangka Hari Ulang Tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sukses digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (15/2) pagi. Soekarno Run 2026 bertema “Berlari untuk Indonesia” yang diikuti 10.000 pelari dari berbagai kalangan itu digelar dengan memadukan semangat olahraga dan edukasi sejarah berbasis kecerdasan buatan (AI).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ajang lari ini bukan sekadar aktivitas fisik untuk kesehatan jiwa dan raga, melainkan upaya membangun ikatan emosional dengan Sang Proklamator. Hasto yang ikut di barisan kategori 10 kilometer itu berharap para peserta dapat meresapi ide, pemikiran, dan gagasan Bung Karno.

“Ajang ini merupakan upaya membangun ikatan emosional dengan Bung Karno. Kami berharap para peserta meresapi ide dan pemikiran beliau serta membangun kedisiplinan demi semangat Indonesia Raya,” kata Hasto sebelum ikut berlari dengan peserta lain.

Melalui konsep tersebut, PDIP menegaskan bahwa warisan Bung Karno tidak hanya dikenang, tetapi senantiasa dihidupkan dalam langkah generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Para pelari berkesempatan "bertemu" dengan sosok Bung Karno melalui dukungan teknologi imersif berbasis AI dan visual interaktif.

Di titik utama acara, sosok Bung Karno dihadirkan secara digital untuk menyapa peserta serta menyampaikan pesan persatuan.

Visual interaktif yang ditampilkan sebelum gelaran dimulai tersebut tidak hanya menampilkan sosok Bung Karno, tetapi juga lengkap dengan pidatonya.

Dalam orasi singkat itu, Bung Karno menegaskan pentingnya persatuan dari Sabang sampai Merauke.