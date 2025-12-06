Soekarno Runniversary 2026 Buka Pendaftaran, Hadirkan Hologram Bung Karno dan Beasiswa

jpnn.com, YOGYAKARTA - Pendaftaran untuk Soekarno Runniversary 2026 resmi dibuka mulai 7 Desember 2025. Event lari yang akan digelar pada Minggu (15/2/2026) di Gelora Bung Karno, Jakarta, ini menargetkan 10 ribu peserta. Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga, My Esti Wijayati, mengatakan antusiasme masyarakat selalu tinggi.

"Antusias tinggi yang ikut dalam Soekarno Run. Kuota selalu full," ujar My Esti di sela Konferda PDIP Yogyakarta, Sabtu (6/12).

"Kali ini, kami menargetkan 10 ribu peserta termasuk kalangan anak muda. Termasuk siswa SMP dan SMA, kami targetkan hadir 3 ribu yang hadir," tambah dia.

My Esti mengungkapkan inovasi teknologi akan menjadi pembeda di garis start. "Yang istimewa, akan ada inovasi dalam Soekarno Run ini. Yaitu pelepasan start menggunakan teknologi. Sehingga nanti yang akan melepas start itu hologram Bung Karno," jelasnya.

Event ini juga menghadirkan kategori khusus pelajar usia 13-18 tahun untuk lari 10K. "Kami akan memberikan apresiasi beasiswa untuk yang berhasil mencapai podium," kata My Esti.

Sejalan dengan HUT ke-53 PDIP, panitia akan memberikan 53 hadiah untuk finisher tercepat.

Acara yang dikelola sembilan mantan ketua BEM dari berbagai wilayah ini bertujuan mempromosikan nilai-nilai Bung Karno.

"Selain itu, akan bisa ditemui di sekitar area tentang Bung Karno yang dikemas secara kekinian. Kami mempromosikan nilai-nilai Bung Karno: Marhaenisme, Nasionalisme, dan Solidaritas Global," lanjut My Esti.