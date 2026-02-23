Soft Opening Pappajack, Momentum DADA Perkuat Portofolio Properti Komersial

jpnn.com, JAKARTA - Pappajack resmi menggelar soft opening di Plaza Convill Apple 3 pada 22 Februari 2026.

Acara ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dan dihadiri langsung oleh Bongso Suharmin selaku Direktur PT Daikoku Suteki International serta Bayu Setiawan selaku CEO PT Diamond Citra Propertindo Tbk.

Soft opening ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi strategis sekaligus menandai mulai beroperasinya Pappajack di kawasan komersial Plaza Convill Apple 3.

Kehadiran brand ini semakin melengkapi deretan tenant yang mulai mengisi kawasan tersebut dan memperkuat daya tariknya sebagai destinasi kuliner, lifestyle dan hangout.

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Pappajack menghadirkan berbagai promo menarik yang dapat dinikmati oleh para pengunjung.

Momentum Ramadhan yang identik dengan kebersamaan menjadi peluang strategis bagi Pappajack untuk menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang nyaman bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Kehadiran Pappajack turut mempertegas progres positif Plaza Convill Apple 3 yang kini semakin aktif dengan bertambahnya tenant-tenant pilihan.

Aktivitas komersial yang mulai berjalan menunjukkan potensi kawasan ini sebagai pusat gaya hidup modern yang terintegrasi.