Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Software Bermasalah, Honda Accord Hybrid Ditarik Dari Peredaran, Jumlahnya Lumayan

Rabu, 19 November 2025 – 11:20 WIB
Software Bermasalah, Honda Accord Hybrid Ditarik Dari Peredaran, Jumlahnya Lumayan - JPNN.COM
All New Honda Accord Hybrid (Foto: Honda)

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Honda mengeluarkan surat kampanye penarikan kembali (recall) terhadap model Accord hybrid yang dipasarkan Amerika Serikat.

Sebanyak 256.603 unit sedan asal Jepang itu ditemukan cacat pada bagian software yang berpotensi membuat mobil itu kehilangan tenaga.

Laporan Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA), menyebutkan mobil yang mengalami masalah itu merupakan hasil produksi dari 2023 sampai 2025.

Baca Juga:

Menurut NHTSA, kasus ini disebabkan karena masalah yang terjadi pada perangkat lunak yang tertanam pada kendaraan yang diklaim ramah lingkungan tersebut.

Kesalahan ini dapat menyebabkan unit pemrosesan pusat (CPU) modul kontrol terintegrasi (ICM) melakukan reset saat berkendara.

Honda pertama kali menyadari masalah ini pada Maret 2024.

Baca Juga:

Honda menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyelidiki dan akhirnya menyimpulkan bahwa pemasok komponen tersebut tidak sepenuhnya memahami spesifikasi yang diinginkan Honda.

Hingga saat ini, detail dari kesalahpahaman tersebut belum memiliki dasar yang jelas.

Honda mengeluarkan surat kampanye penarikan kembali (recall) terhadap model Accord hybrid.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Honda Accord Hybrid  Honda recall  NHTSA  Honda 
BERITA HONDA ACCORD HYBRID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp