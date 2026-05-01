Sofyan Rezanova Ajak Seluruh Insan PPM Tumbuh Bersama Menuju Panggung Global

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Yayasan PPM Drs. Sofyan Rezanova, M.M., mengajak seluruh insan PPM Manajemen tumbuh bersama di panggung global.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya nilai dan komitmen yang kokoh sebagai pilar utama organisasi, sebuah tekad yang ia harap dapat menjadi milik semua insan PPM, bukan hanya milik seorang pemimpin.

Menurutnya, di tengah dinamika lingkungan bisnis yang makin kompetitif dan penuh ketidakpastian, perusahaan tidak cukup hanya berfokus pada ekspansi.

Organisasi yang benar-benar kokoh, adalah yang mampu tumbuh dengan benar dan memastikan setiap langkah yang diambil tetap berlandaskan nilai-nilai yang kuat.

“Perusahaan harus terus berkembang, tetapi integritas tetap menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Itulah yang akan menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang,” ujar Sofyan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/5).

Lebih dari sekadar membicarakan angka dan strategi, Sofyan pun menyoroti dimensi yang justru sering terlupakan dalam sebuah organisasi besar, yaitu manusianya.

Sofyan meyakini bahwa lingkungan kerja yang sehat dan inklusif adalah sebuah kebutuhan yang mendasar agar setiap insan dapat hadir dengan sepenuh jiwa, bukan sekadar hadir secara fisik.

Dia berharap PPM Manajemen dapat menjadi lebih dari sekadar tempat bekerja, melainkan sebagai ruang bertumbuh bagi seluruh insan di dalamnya.