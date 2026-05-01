Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sofyan Rezanova Ajak Seluruh Insan PPM Tumbuh Bersama Menuju Panggung Global

Jumat, 01 Mei 2026 – 19:32 WIB
Yayasan PPM Manajemen mengajak seluruh insan PPM tumbuh bersama di panggung global. Foto: dok PPM Manajemen

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Yayasan PPM Drs. Sofyan Rezanova, M.M., mengajak seluruh insan PPM Manajemen tumbuh bersama di panggung global.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya nilai dan komitmen yang kokoh sebagai pilar utama organisasi, sebuah tekad yang ia harap dapat menjadi milik semua insan PPM, bukan hanya milik seorang pemimpin.

Menurutnya, di tengah dinamika lingkungan bisnis yang makin kompetitif dan penuh ketidakpastian, perusahaan tidak cukup hanya berfokus pada ekspansi.

Baca Juga:

Organisasi yang benar-benar kokoh, adalah yang mampu tumbuh dengan benar dan memastikan setiap langkah yang diambil tetap berlandaskan nilai-nilai yang kuat.

“Perusahaan harus terus berkembang, tetapi integritas tetap menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Itulah yang akan menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang,” ujar Sofyan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/5).

Lebih dari sekadar membicarakan angka dan strategi, Sofyan pun menyoroti dimensi yang justru sering terlupakan dalam sebuah organisasi besar, yaitu manusianya. 

Baca Juga:

Sofyan meyakini bahwa lingkungan kerja yang sehat dan inklusif adalah sebuah kebutuhan yang mendasar agar setiap insan dapat hadir dengan sepenuh jiwa, bukan sekadar hadir secara fisik. 

Dia berharap PPM Manajemen dapat menjadi lebih dari sekadar tempat bekerja, melainkan sebagai ruang bertumbuh bagi seluruh insan di dalamnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sofyan Rezanova  PPM  PPM Manajemen  global  organisasi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp