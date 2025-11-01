Close Banner Apps JPNN.com
SOKSI Bagikan Ribuan Paket Sembako dalam Tas Merah Bergambar Bahlil

Sabtu, 01 November 2025 – 19:50 WIB
Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggelar bakti sosial berupa pembagian ribuan paket sembako untuk para tukang ojek di Jakarta, Sabtu (1/11/2025). Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - JAKARTA — Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggelar bakti sosial berupa pembagian ribuan paket sembako untuk para tukang ojek di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Kegiatan bertema “SOKSI Berbagi” itu digelar dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Mukhamad Misbakhun, kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kedekatan Golkar dengan rakyat.

“Ini (SOKSI Berbagi, red) dalam rangka selalu mendekatkan hati masyarakat dengan Golkar,” ujarnya saat menyampaikan sambutan pada kegiatan itu.

Ketua Komisi XI DPR itu menjelaskan SOKSI merupakan ormas yang mendirikan Partai Golkar.

Misbakhun menegaskan, SOKSI pun selalu menjadi bagian dari partai yang memiliki doktrin Karya Kekaryaan tersebut.

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur, itu berkeinginan agar masyarakat tahu bahwa SOKSI adalah bagian dari Partai Golkar.

“Sebelum Partai Golkar ada, SOKSI ini lebih dahulu ada,” imbuhnya.

