Solidaritas untuk Halmahera: NHM Peduli Salurkan Bantuan Pascabanjir dan Longsor

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui program NHM Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sejak Jumat, 9 Januari hingga Senin, 12 Januari 2026, dengan menjangkau sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan akses akibat bencana.

Pada Jumat malam, 9 Januari 2026, NHM Peduli menyalurkan paket sembako kepada warga di tujuh desa di Kecamatan Kao Barat, yakni Desa Pitago, Bailengit, Soamaetek, Parseba, Toguis, Toboulamo, dan Takimo. Keesokan harinya, Sabtu (10/1), distribusi bantuan dilanjutkan ke wilayah Galela dan Loloda.

Dalam rapat evaluasi tanggap darurat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Halmahera Utara, dilakukan penyesuaian jenis bantuan sesuai kebutuhan mendesak di lapangan.

Bantuan tersebut mencakup perlengkapan sanitasi, perlengkapan bayi, serta dukungan tambahan berupa mesin genset dan lentera untuk warga yang masih mengungsi di wilayah dengan keterbatasan listrik dan penerangan. NHM Peduli juga turut menghadiri pelepasan bantuan kemanusiaan menuju Galela Utara dan Loloda Utara bersama Forkopimda Halmahera Utara.

Pada Minggu, 11 Januari 2026, NHM Peduli bersama Tim Emergency Response Team (ERT) melanjutkan distribusi bantuan ke wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya, pada Senin (12/1), bantuan tambahan berupa mesin alkon disalurkan ke Desa Togawa dan Desa Tutumaloleo, Kecamatan Galela Utara. Mesin tersebut digunakan secara bergantian oleh warga untuk membersihkan sumur-sumur yang

Kepala Divisi Pengembangan Berkelanjutan NHM Peduli, Irwan Malaka, menyampaikan bahwa seluruh bantuan logistik telah tersalurkan dengan baik.