Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Soliditas TNI-Polri-Kejaksaan Jadi Pilar Jaga Kedaulatan NKRI

Sabtu, 25 Juli 2026 – 06:04 WIB
Soliditas TNI-Polri-Kejaksaan Jadi Pilar Jaga Kedaulatan NKRI - JPNN.COM
Pengamat Keamanan dan Pertahanan CISS Ngasiman Djoyonegoro menilai soliditas TNI, Polri, dan Kejaksaan menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan dan kedaulatan NKRI. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Keamanan dan Pertahanan Center for Intelligence and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro menilai soliditas TNI, Polri, dan Kejaksaan menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu disampaikan Ngasiman dalam diskusi bertajuk Sinergitas TNI-Polri-Kejaksaan dalam Mewujudkan Asta Cita yang digelar Jakarta Journalist Center (JJC) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/7).

Menurut pria yang akrab disapa Simon itu, ketiga institusi harus bergerak selaras menghadapi tantangan bangsa, mulai dari dinamika geopolitik dan geoekonomi global hingga pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

"TNI menjaga kedaulatan dari ancaman luar, Polri memelihara keamanan dalam negeri, sedangkan Kejaksaan memastikan tegaknya kepastian hukum," kata Ngasiman.

Dia menegaskan stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan syarat utama agar pembangunan nasional dapat berjalan optimal.

"Tidak akan ada kemajuan tanpa rasa aman dan kepastian hukum," ujarnya.

Baca Juga:

Ngasiman juga mengingatkan menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat melalui sinergi lintas komponen bangsa.

"Membangun soliditas dan sinergisitas dengan seluruh komponen bangsa merupakan pilar penting. Kesatuan dan persatuan adalah prasyarat utama," tuturnya.

Pengamat Keamanan dan Pertahanan CISS Ngasiman Djoyonegoro menilai soliditas TNI, Polri, dan Kejaksaan menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan NKRI

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   soliditas tni polri kejaksaan  Kedaulatan NKRI  keamanan nkri  ciss 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp