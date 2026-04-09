Solo Membara! Final Four Proliga 2026 Langsung Diserbu Penggemar

Kamis, 09 April 2026 – 08:00 WIB
Laga Jakarta Pertamina Enduro melawan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia pada babak reguler Proliga 2026 seri Sentul di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Laga pembuka final four Proliga 2026 seri Solo diprediksi berlangsung meriah dengan tingginya animo penonton.

Wakil Ketua Proliga Reginald Nelwan mengatakan antusiasme penggemar di Kota Solo sangat besar.

Hal itu terlihat dari tiket yang langsung ludes terjual pada hari pertama penjualan.

"Solo selalu menjadi kota dengan atmosfer penggemar voli yang luar biasa."

"Tiket yang kami sediakan ke publik mulai dari tribune reguler, VIP, dan VIP Plus laku terjual," ujar pria yang akrab disapa Regi itu.

Tingginya minat penonton juga tidak lepas dari duel menarik di sektor putri yang akan membuka rangkaian final four, yakni pertemuan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menghadapi Jakarta Pertamina Enduro.

Kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi bersama Jakarta Pertamina Enduro selalu menyedot perhatian publik.

Tak sedikit penggemar rela merogoh kocek mulai dari Rp 150 ribu hingga Rp4 00 ribu demi menyaksikan aksi langsung dari dekat pemain yang pernah memperkuat Daejeon CheongKwanJang Red Sparks itu.

Laga pembuka final four Proliga 2026 seri Solo dipastikan bakal diserbu oleh para penggemar setelah tiket dijual ludes terjual, Kamis (9/4)

