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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Solusi Operasional Harian, MPMRent Pilih Mobil Listrik Produksi Indonesia Wuling BinguoEV

Kamis, 18 Juni 2026 – 10:34 WIB
Solusi Operasional Harian, MPMRent Pilih Mobil Listrik Produksi Indonesia Wuling BinguoEV - JPNN.COM
New Binguo EV dan MPMRent. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik di sektor korporasi terus bergulir. Kali ini, Wuling Motors menggandeng PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent).

Keduanya menjalin kerja sama strategis yang ditandai dengan penyerahan armada mobil listrik di kawasan Danau Sentani, QBIG BSD, Kabupaten Tangerang.

Pada tahap awal, MPMRent mengadakan 50 unit Wuling New BinguoEV Lite melalui skema pembelian fleet.

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Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen kedua perusahaan dalam memperkuat ekosistem mobilitas ramah lingkungan, sekaligus mendukung transformasi transportasi berkelanjutan di Indonesia.

President Director Wuling Motors, Tang Wensheng, mengatakan kolaborasi tersebut bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan kemitraan jangka panjang yang dibangun atas dasar kepercayaan dan tujuan bersama.

Menurut dia, kerja sama diharapkan mampu mendukung kebutuhan operasional MPMRent, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas pada masa mendatang.

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Kehadiran armada listrik dinilai sejalan dengan kebutuhan dunia usaha yang makin menuntut efisiensi operasional, tanpa mengesampingkan aspek keberlanjutan.

Melalui kolaborasi itu, kedua perusahaan berupaya menghadirkan solusi transportasi lebih efektif sekaligus mendukung target Indonesia menuju mobilitas hijau.

Upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik di sektor korporasi terus bergulir. Kali ini, Wuling Motors menggandeng PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent).

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TAGS   mpmrent  wuling binguoev  mobil listrik Wuling  mobil listrik produksi Indonesia 
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