Solusi Penyelesaian Masalah PPPK Cuma Satu: Alhkan Seluruhnya ke PNS

jpnn.com, JAKARTA - Solusi penyelesaian masalah PPPK cuma satu, yaitu alihkan seluruhnya ke PNS. Selama mash sistem kontrak, masalah PPPK tidak akan permah tuntas.

Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo menilai dalam beberapa tahun ini persoalan ASN PPPK tidak selesai, bahkan sudah hampir 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto belum juga tuntas.

Akibatnya, banyak kepala daerah mengeluh soal gaji PPPK dan PPPK paruh waktu saat raker/RDP/RDPU Komisi II DPR RI bersama pemerintah pusat maupun daerah tanggal 8 Juni 2026.

Seharusnya, kata Eko, pemerintah pusat, yaitu Kemendikdasmen, KemenPANRB, BKN, Kemenkeu dan Kemendagri menyodorkan solusi alih status PPPK ke PNS kepada Presiden Prabowo.

"Kalau semua PPPK diangkat PNS, maka tuntas semua persoalan ASN PPPK pusat Kabupaten/kota," beber Eko Wibowo.

Dia menambahkan, sebaiknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong guru PPPK menjadi PNS.

Dengan begitu, gaji menjadi tanggung jawab pusat. Sementara pemda fokus membangun sekolah dan sarana sekolah.

Tokoh muda pendidikan Riau ini yakin masalah PPPK dan PPPK paruh waktu tidak akan menjadi b waktu bagi pemerintah bila pengangkatan PNS direalisasikan.