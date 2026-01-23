Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Solusi Rambut Tetap Sehat saat Musim Hujan Ekstrem

Jumat, 23 Januari 2026 – 20:27 WIB
Brand Manager Ellips, Pamella Yuvita. Foto: Tim Ellips

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki puncak musim hujan, kondisi cuaca di Indonesia turut memengaruhi kesehatan rambut masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Peningkatan curah hujan signifikan berdampak langsung pada tingkat kelembapan udara di berbagai wilayah.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tingkat kelembapan udara pada bulan Januari tercatat mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Angka kelembapan dapat mencapai 70% hingga 98%, sebuah kondisi yang melampaui batas ideal bagi kesehatan rambut.

Merujuk pada standar ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) dan studi kesehatan rambut, kondisi ideal kelembapan udara berada di kisaran 40–60%.

Lonjakan kelembapan di atas angka tersebut menuntut perhatian lebih terhadap perawatan tubuh, terutama rambut.

Secara ilmiah, tingginya kadar uap air di udara dapat merusak ikatan hidrogen pada batang rambut.

Ketika kutikula rambut tidak tertutup dengan sempurna, rambut akan menyerap kelembapan berlebih dari lingkungan sekitar secara otomatis.

Ellips menghadirkan solusi agar rambut tetap sehat meskipun kondisi cuaca hujan ekstrem.

