Solusi Renovasi & Bangun Rumah Bergaransi, Renov1000s Hadir di IndoBuildTech Expo 2026

jpnn.com, JAKARTA - Head of E-Commerce dari PT Mitra Seribu Saudara Martin Yudha mengatakan Renov1000s, platform jasa konstruksi, resmi berpartisipasi dalam IndoBuildTech Expo Part 1 2026 pada 8–12 Juli 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang.

Martin menuturkan berbeda dengan jasa tukang konvensional, seluruh pekerjaan Renov1000s dilindungi dua lapis garansi, pengerjaan, yang melindungi pelanggan dari pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, serta garansi hasil kerja, yang menjamin masalah yang sama tidak terulang.

Dia menyebut jika ditemukan masalah pada hasil pekerjaan, Renov1000s siap melakukan perbaikan tanpa biaya tambahan.

“Kami melihat terlalu banyak pemilik rumah yang trauma renovasi karena biaya siluman dan hasil yang mengecewakan. Renov1000s dibangun untuk mengembalikan kepercayaan itu,” ujar dia.

Menurut Martin, sebagai bagian dari ekosistem 1000Saudara, Renov1000s dipasok langsung melalui jaringan Toko Bangunan 1000Saudara dengan harga kompetitif dan transparan.

Pelanggan dapat melihat rincian anggaran lengkap dengan kebutuhan bahan sejak tahap konsultasi, sehingga tidak ada ruang untuk mark-up tersembunyi.

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Renov1000s juga didukung lebih dari 50 tukang spesialis, mulai dari spesialis kebocoran, elektrikal, hingga interior dan finishing, serta pengerjaan dari kontraktor dan analis berpengalaman dengan rekam jejak lebih dari 50 proyek pembangunan dan renovasi.

“Tukang ini masuk dalam program pelatihan terstruktur yang didukung langsung oleh brand-brand resmi,” ujar Martin.