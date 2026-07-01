Solusi Sementara, Guru di Sekolah Rakyat Diisi PPPK Pemda

jpnn.com - CIREBON – Peserta didik Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dijadwalkan masuk ke asrama pada 11-13 Juli 2026.

Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat mengenai siapa saja guru yang akan ditugaskan di Sekolah Rakyat.

Menyikapi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengambil opsi untuk menyiapkan tenaga pendidik sementara guna mendukung operasional Sekolah Rakyat, sambil menunggu penempatan guru dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala mengatakan langkah tersebut dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai sejak hari pertama siswa menempati asrama.

“Kami menyiapkan guru sementara agar proses belajar mengajar bisa langsung berjalan ketika para siswa mulai masuk asrama,” katanya di Cirebon, Selasa (30/6).

Dia menyampaikan peserta didik dijadwalkan masuk ke asrama pada 11-13 Juli 2026 sebagai bagian dari tahapan awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon.

Menurut Hendra, kebutuhan tenaga pendidik sementara akan dipenuhi dari aparatur berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Cirebon.

Pada tahap awal, kata dia, Sekolah Rakyat membutuhkan lima guru untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).