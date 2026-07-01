Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Solusi Sementara, Guru di Sekolah Rakyat Diisi PPPK Pemda

Rabu, 01 Juli 2026 – 05:12 WIB
Solusi Sementara, Guru di Sekolah Rakyat Diisi PPPK Pemda - JPNN.COM
Guru ASN PPPK dan siswa. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - CIREBON – Peserta didik Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dijadwalkan masuk ke asrama pada 11-13 Juli 2026.

Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat mengenai siapa saja guru yang akan ditugaskan di Sekolah Rakyat.

Menyikapi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengambil opsi untuk menyiapkan tenaga pendidik sementara guna mendukung operasional Sekolah Rakyat, sambil menunggu penempatan guru dari pemerintah pusat.

Baca Juga:

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala mengatakan langkah tersebut dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai sejak hari pertama siswa menempati asrama.

“Kami menyiapkan guru sementara agar proses belajar mengajar bisa langsung berjalan ketika para siswa mulai masuk asrama,” katanya di Cirebon, Selasa (30/6).

Dia menyampaikan peserta didik dijadwalkan masuk ke asrama pada 11-13 Juli 2026 sebagai bagian dari tahapan awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon.

Baca Juga:

Menurut Hendra, kebutuhan tenaga pendidik sementara akan dipenuhi dari aparatur berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Cirebon.

Pada tahap awal, kata dia, Sekolah Rakyat membutuhkan lima guru untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).

Belum ada kepastian dari pemerintah pusat mengenai siapa saja guru yang akan ditugaskan di Sekolah Rakyat, solusi sementara diambilkan dari PPPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  Sekolah Rakyat  Cirebon  Kementerian Sosial 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp