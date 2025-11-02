Some By Mi meluncurkan 2 Produk Baru di Lini Retinol

Minggu, 02 November 2025 – 12:45 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Some By Mi meluncurkan dua produk terbaru yang melengkapi lini Retinol andalannya.

Brand clean-derma yang berasal dari Korea itu terus berupaya menjadi perawatan kulit favorit konsumen di berbagai negara.

Lini Retinol Some By Mi dikenal dengan kombinasi Retinol, Retinal, dan Bakuchiol sebagai bahan utama, menghadirkan formula yang lembut, tetapi efektif bahkan untuk kulit sensitif. Sejak debut globalnya, rangkaian ini terus menjadi salah satu koleksi terlaris dan ikon dari Some By Mi.

Dua inovasi terbaru yang kini hadir, yakni Retinol Bakuchiol Bubble Toner dan Retinol Bakuchiol Dual Cream.

Retinol Bakuchiol Bubble Toner merupakan first-step toner dengan micro-bubble ultra halus yang menyerap cepat ke kulit, membantu melembapkan, memperbaiki tekstur, mengecilkan pori, dan menyamarkan bekas jerawat.

Toner ini juga telah tersertifikasi vegan, telah melalui uji dermatologis rendah iritasi, dan aman digunakan setiap hari. Untuk hasil kulit yang makin glowing, cukup gunakan 2–3 lapisan seperti masker hidrasi ringan.

Sementara itu, Retinol Bakuchiol Dual Cream hadir dengan tekstur souffle ganda berwarna kuning dan ungu yang memisahkan bahan aktif agar tetap stabil dan bekerja maksimal.

Bagian kuning mengandung Retinol & Retinal untuk memperbaiki pori dan tekstur kulit, sedangkan bagian ungu diperkaya Bakuchiol & Collagen Water untuk menjaga elastisitas dan kekenyalan.