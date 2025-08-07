Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Son Heung-min Gabung LAFC, Pecahkan Rekor Transfer MLS

Kamis, 07 Agustus 2025 – 08:20 WIB
Son Heung-min Gabung LAFC, Pecahkan Rekor Transfer MLS - JPNN.COM
Striker Tottenham Hotspur asal Korea, Son Heung-min. Foto: AFP

jpnn.com - JAKARTA - Pesepak bola asal Korea Selatan Son Heung-min resmi bergabung dengan Los Angeles Football Club (LAFC) dari Tottenham Hotspur.

Pemain berusia 33 tahun menghabiskan satu dekade bersama Tottenham untuk mencetak 173 gol dari  454 penampilan.

"Pemain Timnas Korea Selatan ini bergabung dengan LAFC setelah menjalani karier cemerlang selama 10 tahun bersama Tottenham Hotspur di Liga Inggris," kata LAFC dalam lamannya pada Kamis.

Baca Juga:

LAFC mengumumkan merekrut Son Heung-min dengan kontrak yang memecahkan rekor transfer Major League Soccer (MLS).

Menurut laporan the Athletic, LAFC membayar biaya transfer sekitar 26 juta dolar AS (Rp 425 miliar) yang melampaui rekor sebelumnya sebesar 22 juta dolar AS (Rp 359 miliar) yang dibayarkan Atlanta United untuk Emmanuel Latte Lath.

Transfer ini menjadi  langkah besar LAFC, yang berada di posisi keenam di wilayah barat MLS dengan catatan menang kalah dan seri 10-6-6, untuk memperkuat lini serang mereka menjelang babak playoff Piala MLS.

Baca Juga:

Pengumuman tersebut juga menyoroti dampak Son di dalam dan di luar lapangan. Los Angeles memiliki penduduk keturunan Korea terbesar di luar Korea.

Kedatangannya dapat meningkatkan profil klub dan MLS secara keseluruhan, serupa dengan efek saat Lionel Messi bergabung dengan Inter Miami.

Pemain asal Korea Selatan Son Heung-min resmi bergabung dengan LAFC, pecahkan rekor transfer MLS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Son Heung Min  MLS  LAFC  rekor transfer pemain  Bursa Transfer 
BERITA SON HEUNG MIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp