Son Heung-min Gabung LAFC, Pecahkan Rekor Transfer MLS

jpnn.com - JAKARTA - Pesepak bola asal Korea Selatan Son Heung-min resmi bergabung dengan Los Angeles Football Club (LAFC) dari Tottenham Hotspur.

Pemain berusia 33 tahun menghabiskan satu dekade bersama Tottenham untuk mencetak 173 gol dari 454 penampilan.

"Pemain Timnas Korea Selatan ini bergabung dengan LAFC setelah menjalani karier cemerlang selama 10 tahun bersama Tottenham Hotspur di Liga Inggris," kata LAFC dalam lamannya pada Kamis.

LAFC mengumumkan merekrut Son Heung-min dengan kontrak yang memecahkan rekor transfer Major League Soccer (MLS).

Menurut laporan the Athletic, LAFC membayar biaya transfer sekitar 26 juta dolar AS (Rp 425 miliar) yang melampaui rekor sebelumnya sebesar 22 juta dolar AS (Rp 359 miliar) yang dibayarkan Atlanta United untuk Emmanuel Latte Lath.

Transfer ini menjadi langkah besar LAFC, yang berada di posisi keenam di wilayah barat MLS dengan catatan menang kalah dan seri 10-6-6, untuk memperkuat lini serang mereka menjelang babak playoff Piala MLS.

Pengumuman tersebut juga menyoroti dampak Son di dalam dan di luar lapangan. Los Angeles memiliki penduduk keturunan Korea terbesar di luar Korea.

Kedatangannya dapat meningkatkan profil klub dan MLS secara keseluruhan, serupa dengan efek saat Lionel Messi bergabung dengan Inter Miami.