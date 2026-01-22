Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Songsong PLTN Pertama Indonesia, ITPLN, ITS dan PLN Puslitbang Perkuat Kesadaran Energi Nuklir

Kamis, 22 Januari 2026 – 15:57 WIB
Songsong PLTN Pertama Indonesia, ITPLN, ITS dan PLN Puslitbang Perkuat Kesadaran Energi Nuklir
Institut Teknologi PLN (ITPLN), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan PLN Puslitbang menggelar kegiatan Capacity Building Awareness Nuklir 2026 seri ke-2 di Auditorium ITS Tower 2, Surabaya, Kamis (22/1). Foto Humas ITPLN

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia mendapat sambutan positif dari berbagai pihak.

Sebagai langkah persiapan, Institut Teknologi PLN (ITPLN), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan PLN Puslitbang menggelar kegiatan Capacity Building Awareness Nuklir 2026 seri ke-2 di Auditorium ITS Tower 2, Surabaya, Kamis (22/1).

Mengusung tema Menyambut PLTN Pertama Indonesia sebagai Solusi Net Zero Emission sesuai RUPTL 2025–2034, kolaborasi ini bertujuan membangun pemahaman publik serta memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) nasional.

Wakil Rektor IV ITPLN, Dr. Ir. M. Ahsin Sidqi, M.M., mengungkapkan bahwa teknologi nuklir masa kini telah berkembang pesat dan semakin adaptif untuk kebutuhan industri.

"Saat ini tersedia opsi small modular reactor yang sangat fleksibel, mulai dari 1 hingga 5 megawatt. Keunggulannya, ada yang bisa beroperasi 10 hingga 20 tahun tanpa pengisian ulang bahan bakar (refueling). Konsepnya modular, bisa dibawa menggunakan truk langsung ke lokasi industri," kata Ahsin.

Dia menyebutkan, Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi negara maju melalui energi nuklir. Hal ini juga didukung ketersediaan bahan baku di dalam negeri yang sangat mumpuni.

Bahan baku tersebut antara lain di Kalimantan Barat yang memiliki cadangan Uranium potensial. Juga di Bangka Belitung dengan cadangan Thorium yang melimpah dari sisa tambang monasit.

"Volume bahan bakarnya relatif kecil dibanding daya listrik raksasa yang dihasilkan. Jika Indonesia mengadopsi nuklir, kita akan menjadi bagian penting dari negara maju dunia," tegasnya.

ITPLN, ITS dan PLN Puslitbang perkuat kesadaran pentingnya energi nuklir, apalagi menyongsong PLTN pertama Indonesia

