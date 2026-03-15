JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Sonny Stevens Sebut Dewa United Siap Mencuri Poin dari Persija Jakarta

Minggu, 15 Maret 2026 – 06:50 WIB
Kiper Dewa United Banten, Sonny Stevens saat sesi konferensi pers menjelang laga lanjutan Super League 2025/26 melawan Persija Jakarta, Sabtu (14/3). Foto: Dokumentasi Dewa United

jpnn.com, JAKARTA - Dewa United Banten bertekad memberikan kejutan saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada lanjutan Super League 2025/26.

Kiper Dewa United, Sonny Stevens menilai bahwa rekan-rekannya tengah termotivasi untuk bisa bangkit setelah tersingkir dari kompetisi Asia.

Kegagalan tersebut membuat Ricky Kambuaya dan kolega tetap punya motivasi tinggi untuk bisa mengintip peluang mencuri kemenangan melawan Persija.

“Kami mungkin hanya punya satu hari untuk merasakan kesedihan atau kekecewaan, setelah itu kami fokus pada pertandingan berikutnya.”

“Seperti yang saya sampaikan, ini akan menjadi laga besar, tetapi kami akan siap menghadapinya,” ujar mantan pemain SC Cambuur itu.

Pria kelahiran 22 Juni 1992 itu tidak mau jemawa mengingat kondisi fisik para pemain sudah dikuras, setelah menghadapi kompetisi  AFC Challenge League.

Dengan memanfaatkan keadaan yang ada diharapkan tim berjuluk Banten Warriors itu bisa tampil solid dan mencuri poin penuh di markas Macan Kemayoran.

“Kami memang memiliki jadwal yang cukup padat, namun hal itu juga bisa menjadi keuntungan bagi kami.”

TAGS   Super League  Dewa United  Persija Jakarta  Dewa United vs Persija Jakarta 
