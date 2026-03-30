Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Sony Menaikkan Harga Konsol PS5 Mulai April, Ini Alasannya

Senin, 30 Maret 2026 – 06:27 WIB
Speaifikasi dan harga Sony PS5. Foto: Sony

jpnn.com, JAKARTA - Sony terpaksa menaikkan harga konsol PlayStation 5 di sejumlah pasar global, mulai awal April 2026.

Kenaikan ini tidak tanggung-tanggung. Penyesuaian harga berlaku untuk beberapa model sekaligus, mulai dari PS5 standar, Digital Edition, hingga varian terbaru, PlayStation 5 Pro.

Di pasar Amerika Serikat, lonjakan harga tercatat paling tinggi. PS5 versi standar kini dijual seharga USD 649,99 atau sekitar Rp11 jutaan, naik sekitar USD 100 dari harga sebelumnya.

Baca Juga:

Sementara itu, versi Digital Edition kini menyentuh USD 599,99 atau setara Rp10 jutaan.

Adapun PS5 Pro mengalami kenaikan paling signifikan. Konsol kelas atas ini kini dijual seharga USD 899,99 atau sekitar Rp15 jutaan.

Tak hanya di AS, penyesuaian harga juga merambah kawasan lain seperti Eropa, Inggris, hingga Jepang, dengan besaran kenaikan yang bervariasi di tiap wilayah.

Baca Juga:

Perangkat pendukung seperti PlayStation Portal pun turut terdampak di beberapa pasar.

Sony menyebut keputusan itu diambil di tengah tekanan ekonomi global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sony  Sony PS5  PlayStation 5  harga Sony PS5 Naik 
BERITA SONY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp