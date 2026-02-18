Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Sony Setop Memproduksi Perekam Blu-ray Disc

Rabu, 18 Februari 2026 – 21:10 WIB
Ilustrasi logo Sony. Foto: Sony

jpnn.com - Keputusan mengejutkan datang dari raksasa teknologi Jepang, Sony Corporation, yang akan menghentikan produksi perekam Blu-ray Disc pada Februari 2026.

Keputusan itu menyusul penurunan permintaan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam pernyataan resminya, Sony menyebut pengiriman seluruh model perekam Blu-ray akan dihentikan secara bertahap mulai bulan ini dan tidak akan ada model penerus.

Artinya, setelah stok di pasar habis, konsumen tidak lagi dapat membeli perangkat perekam Blu-ray baru buatan Sony.

Langkah tersebut sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama. Pada 2024, perusahaan lebih dahulu mengumumkan rencana penghentian bertahap pengembangan Blu-ray Disc dan format cakram optik lainnya.

Restrukturisasi juga dilakukan dengan memangkas sekitar 40 persen tenaga kerja di divisi media, karena pasar penyimpanan optik dinilai tidak berkembang sesuai harapan.

Sejumlah model yang terdampak antara lain BDZ-ZW1900 (2024) serta BDZ-FBT4200, FBT2200, dan FBW2200 (2023).

Selain perekam Blu-ray, Sony sebelumnya juga telah menghentikan produksi perangkat MiniDisc, MD data, dan kaset MiniDV.

