JPNN.com - Teknologi - Gadget

Sony Xperia 10 VII Hadir dengan Banderol Harga Rp 8 Jutaan, Berikut Spesifikasinya

Minggu, 14 September 2025 – 19:15 WIB
Spesifikasi Sony Xperia 10 VII. Foto: sony

jpnn.com - Sony meluncurkan ponsel terbaru bernama Sony Xperia 10 VII yang hadir dengan modul kamera mirip Google Pixel.

Ponsel pintar itu dibekali kamera utama 50 MP, layar OLED 120 Hz, dan chip Snapdragon 6 Gen 3.

Layar berukuran 6,1 inci, beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 120Hz.

Lebih lanjut, chip Snapdragon 6 Gen 3 mengotaki Sony Xperia 10 VII dipadukan RAM 8GB dan memori internal 128GB yang bisa diperluas.

Dalam hal daya, baterai 5.000 mAh dijanjikan memiliki ketahanan baterai hingga dua hari pemakaian dan didukung pengisian daya cepat.

Perihal fotografi, tersedia dua kamera serbaguna di bagian belakang.

Sistem mencakup lensa sudut lebar 50 MP yang juga dapat berfungsi sebagai zoom optik 2x dan lensa ultra lebar 13 MP.

Di bagian depan, terdapat kamera 8 MP untuk swafoto. 

TAGS   Sony  Sony Xperia 10 VII  spesifikasi sony xperia 10 vii  harga sony xperia 10 vii 
