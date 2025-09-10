Sopir Angkot Berperan dalam Sosialiasasi Informasi JKN untuk Kota Bandung

jpnn.com, JAKARTA - Sejak diluncurkan lebih dari satu dekade lalu, programJaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau kepada jutaan masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan menghadapi tantangan yang cukup kompleks, salah satunya adalah tingginya jumlah peserta yang menunggak iuran.

BPJS Kesehatan menyadari tidak semua peserta menunggak karena keterbatasan ekonomi, kurang memahami konsekuensi dari status tidak aktif, atau belum mengetahui cara mengaktifkan kembali kepesertaan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Greisthy E.L. menyatakan berawal dari kondisi tersebut lahir gagasan untuk menciptakan solusi yang tidak hanya membantu peserta menyelesaikan tunggakan, tetapi juga memberikan kemudahan dan harapan untuk kembali mendapatkan perlindungan kesehatan.

Solusi tersebut diwujudkan dalam bentuk Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB), yang kini telah diperbarui menjadi New REHAB 2.0. Program ini memungkinkan peserta untuk mencicil tunggakan iuran melalui aplikasi Mobile JKN, sehingga mereka bisa kembali aktif dan memperoleh layanan kesehatan tanpa harus membayar seluruh tunggakan sekaligus.

Menurut Greisthy, pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi, New REHAB 2.0 menjadi simbol transformasi layanan BPJS Kesehatan yang lebih inklusif dan solutif.

Baca Juga: Capaian Nyata BPJS Kesehatan Jadi Bukti Pemerataan Layanan JKN Hingga ke Pedalaman

Sebagai bagian dari strategi sosialisasi, BPJS Kesehatan Cabang Bandung meluncurkan kampanye kreatif dengan memanfaatkan angkutan kota (angkot) sebagai media penyebaran informasi.

Sebanyak 20 angkot di Kota Bandung telah dipasangi poster informasi JKN dan New REHAB 2.0, yang ditempatkan di bagian belakang kendaraan agar mudah terlihat oleh penumpang maupun masyarakat di jalan.