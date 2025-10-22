Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sopir & Cleaning Service Promosi jadi PPPK, Lowongan Diisi Outsourcing

Rabu, 22 Oktober 2025 – 00:09 WIB
Sopir & Cleaning Service Promosi jadi PPPK, Lowongan Diisi Outsourcing - JPNN.COM
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat melantik dan mengambil sumpah 495 PPPK), Selasa (21/10/2025). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

jpnn.com - DENPASAR – Sebanyak 495 eks tenaga kontrak atau honorer di lingkup Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, resmi berstatus PPPK.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara melantik ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 tahap 2 itu di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Selasa (21/10).

I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, penambahan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

Wali Kota Denpasar Jaya Negara menyampaikan pelantikan dan pengambilan sumpah PPPK ini merupakan amanat undang-undang serta bentuk komitmen Pemerintah Kota Denpasar yang telah memperjuangkan pengangkatan mereka ke pusat, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti total formasi yang diberikan pusat sebanyak 4.602 orang. Pada tahap pertama, sebanyak 3.921 orang telah dilantik, dan hari ini (Selasa) kita (Pemkot Denpasar) lanjutkan dengan tahap kedua sebanyak 495 orang,” katanya.

Jaya Negara mengungkapkan Pemkot Denpasar juga telah mengusulkan tambahan formasi PPPK paruh waktu sebanyak 1.700 orang.

Baca Juga:

“Kami sudah memperjuangkan formasi PPPK paruh waktu ini ke pusat. Mudah-mudahan segera mendapat pertimbangan teknis agar bisa kami lantik, sehingga para pegawai kontrak di Denpasar memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan statusnya,” ujarnya.

Dia mengatakan, beberapa posisi seperti sopir dan cleaning service yang ditinggalkan karena promosi menjadi PPPK akan diisi melalui mekanisme outsourcing agar pelayanan tetap berjalan optimal.

Wali Kota mengatakan, posisi sopir dan cleaning service yang promosi menjadi PPPK akan diisi melalui mekanisme outsourcing.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja  Outsourcing  Denpasar 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp