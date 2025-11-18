Sopir Hilang Konsentrasi, Bus Agramas Picu Kecelakaan Maut di Tol Cipali

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak lima orang meninggal dunia sedangkan puluhan lainnya luka-luka dalam insiden kecelakaan maut di KM 72 ruas Tol Cipali di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Selasa (18/11/2025) dini hari.

Kecelakaan maut itu berawal dari kendaraan bus Agramas dengan nomor polisi B 7654 KGA dari arah Cirebon melaju di jalur cepat menuju ke Jakarta.

Diduga karena tidak berkonsentrasi, pengemudi bus kemudian menabrak bagian belakang kendaraan minibus Daihatsu Granmax bernomor polisi B 2508 TFT.

Tabrakan itu membuat kendaraan jenis minibus tersebut menyeruduk bagian belakang Bus Sinar Jaya bernomor polisi B 7895 TGA yang sedang berhenti di lajur cepat karena sedang terjadi antrean.

"Kemudian kendaraan minibus Daihatsu Granmax dan bus Hino Sinar Jaya terdorong oleh kendaraan bus Agramas dan terperosok ke bawah parit," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan dalam keterangannya.

Hendra mengungkapkan dugaan sementara kecelakaan maut itu dikarenakan faktor kelelahan pengemudi. Sopir yang hilang konsentrasi lantas menabrak kendaraan yang ada di depannya.

"Faktor kelelahan dengan jarak tempuh yang lama menjadi penyebab utama hilang konsentrasi," ujarnya.

Akibat insiden itu, lima penumpang tewas di tempat, sedangkan 39 lainnya luka-luka.