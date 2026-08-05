Sopir Mikrotrans Tabrak Lansia di Tomang Jakbar Dipecat

jpnn.com - JAKARTA - PT Transjakarta melakukan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap pengemudi armada Mikrotrans rute JAK 54 (Grogol-Bendungan Hilir), yang diduga menabrak pria lanjut usia (lansia) di Jalan Tomang Utara, pada Sabtu (25/7) sekitar pukul 07.55 WIB.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakna bahwa pengemudi armada Mikrotrans milik operator Koperasi Komilet Jaya (KMJ 2104) itu sempat berusaha menyembunyikan kejadian sebenarnya dari pihak operator dan Transjakarta, sebelum akhirnya dilakukan penelusuran lebih lanjut.

"Transjakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden yang melibatkan operator kami. Pramudi yang bersangkutan telah melalui proses investigasi dan dijatuhi sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh pihak operator," kata Ayu Wardhani melalui pesan tertulisnya, Rabu (5/8).

Sementara itu, terkait penyelesaian dan pertanggungjawaban dengan pihak korban (pengendara sepeda motor) sedang dilakukan.

"Transjakarta terus mengawal dan memastikan proses penyelesaian antara pihak operator dan korban berjalan dengan baik serta tuntas," ujar Ayu.

PT Transjakarta mengimbau seluruh penumpang dan masyarakat agar segera melaporkan setiap kejadian atau kendala di lapangan melalui Call Center 1500-102 atau akun media sosial resmi Transjakarta.

"Kami berkomitmen untuk langsung merespons dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Kami mengucapkan terima kasih atas laporan dari masyarakat dan perhatian dari berbagai pihak terkait kejadian ini," tutur Ayu.

Di sisi lain, anak dari Akiam (81), pria lansia yang menjadi korban kecelakaan, mengatakan insiden itu terjadi saat ayahnya sedang mengendarai sepeda motor menuju pasar.