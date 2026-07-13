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JPNN.com - Daerah

Sopir Pikap Rombongan Hajatan yang Kecelakaan di Pantura Tewas, Jumlah Korban Jadi 12 Orang

Senin, 13 Juli 2026 – 10:37 WIB
Sopir Pikap Rombongan Hajatan yang Kecelakaan di Pantura Tewas, Jumlah Korban Jadi 12 Orang - JPNN.COM
Kendaraan pikap tampak ringsek dan rusak setelah terlibat dalam peristiwa kecelakaan maut di Kijaran, Kabupaten Indramayu, Minggu (12/7/2026). Foto: doc. Polres Indramayu

jpnn.com - Polres Indramayu menyampaikan jumlah korban meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan maut mobil pikap di kawasan Kijaran, Kabupaten Indramayu, bertambah.

Korban tewas dari yang sebelumnya 10 orang, kini bertambah jadi 12 jiwa. Dua korban yang sebelumnya menjalani perawatan dinyatakan meninggal dunia pada Senin (12/7/2026).

"Korban meninggal dunia bertambah dua yang dalam perawatan di rumah sakit. Total korban meninggal dunia 12 orang,” kata Kasat Lantas Polres Indramayu AKP Undang Syarif, saat dihubungi.

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Undang mengatakan dua korban yang baru dinyatakan meninggal dunia, salah satunya merupakan sopir mobil bak terbuka yang mengangkut 17 orang penumpang itu.

"Salah satu yang meninggal sopir mobil bak terbuka," ucapnya 

Undang menuturkan, petugas akan menggelar olah TKP dengan menggunakan metode Traffic Analysis Accident (TAA) untuk mengetahui secara detail ihwal kronologi kejadian.

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Dengan menggunakan metode TAA, dapat diketahui pasti kronologis dan penyebab kecelakaan terjadi.

Sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di kawasan Kijaran, Indramayu, Minggu (12/7). Kecelakaan sendiri terjadi pada pukul 14.00 WIB.

Jumlah korban meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan maut di Pantura, Kabupaten Indramayu, bertambah jadi 12 orang. Sopir pikap juga tewas.

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TAGS   kecelakaan  kecelakaan maut  Pantura  sopir pikap  meninggal dunia  Tewas  Polres Indramayu  Kecelakaan Lalu Lintas 
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