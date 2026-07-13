Sopir Pikap Rombongan Hajatan yang Kecelakaan di Pantura Tewas, Jumlah Korban Jadi 12 Orang

jpnn.com - Polres Indramayu menyampaikan jumlah korban meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan maut mobil pikap di kawasan Kijaran, Kabupaten Indramayu, bertambah.

Korban tewas dari yang sebelumnya 10 orang, kini bertambah jadi 12 jiwa. Dua korban yang sebelumnya menjalani perawatan dinyatakan meninggal dunia pada Senin (12/7/2026).

"Korban meninggal dunia bertambah dua yang dalam perawatan di rumah sakit. Total korban meninggal dunia 12 orang,” kata Kasat Lantas Polres Indramayu AKP Undang Syarif, saat dihubungi.

Undang mengatakan dua korban yang baru dinyatakan meninggal dunia, salah satunya merupakan sopir mobil bak terbuka yang mengangkut 17 orang penumpang itu.

"Salah satu yang meninggal sopir mobil bak terbuka," ucapnya

Undang menuturkan, petugas akan menggelar olah TKP dengan menggunakan metode Traffic Analysis Accident (TAA) untuk mengetahui secara detail ihwal kronologi kejadian.

Dengan menggunakan metode TAA, dapat diketahui pasti kronologis dan penyebab kecelakaan terjadi.

Sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di kawasan Kijaran, Indramayu, Minggu (12/7). Kecelakaan sendiri terjadi pada pukul 14.00 WIB.