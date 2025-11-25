Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Sopir Taksi Daring Sontoloyo, Pakai Sabu-Sabu Lalu Perkosa Penumpang di Pinggir Tol

Selasa, 25 November 2025 – 16:30 WIB
Oknum supir taksi online terkait kasus rudapaksa dan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang diberhasil ditangkap polisi. ANTARA/HO-Polres Metro Tangerang Kota.

jpnn.com, TANGERANG - Polres Metro Tangerang Kota menangkap oknum sopir taksi online terkait kasus pemerkosaan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang merupakan penumpangnya.

Kanit Resmob Polres Metro Tangerang Kota Iptu Dimas Maulana mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada 22 November 2025, korban berinisial NG (30) memesan jaksa taksi online dari kawasan Kukusan Depok menuju Bandara Soekarno–Hatta.

"Ketika itu pelaku datang menjemput menggunakan mobil yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan pada aplikasi," kata Dimas, Selasa (25/11).

Dalam perjalanan, lanjut Dimas, pelaku berdalih ingin menepi untuk mencuci muka. Saat kendaraan berhenti di bahu Tol Kunciran–Cengkareng, tepat sebelum Exit Benda, pelaku berpindah ke kursi penumpang dan mengancam korban.

Pelaku kemudian memukul leher dan kepala korban menggunakan benda mirip senjata api dan memaksa korban membuka pakaian.

Korban akhirnya diperkosa dalam kondisi tak berdaya. Seusai melakukan aksinya, pelaku tidak mengantar korban ke bandara, melainkan membawanya kembali ke kawasan Depok dan meninggalkan korban di depan gang indekos.

"Atas kejadian itu, korban kemudian melapor ke Polres Metro Tangerang Kota," katanya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, analisis dan profiling, polisi mengidentifikasi pelaku berinisial FG (49) warga Bekasi yang berprofesi sebagai sopir taksi online.

Seorang sopir taksi daring kedapatan memakai sabu-sabu dan memerkosa penumpangnya.

Sumber Antara

