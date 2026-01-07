Sopir Taksi Online Diadukan ke Polisi Atas Dugaan Pencabulan

jpnn.com, CIREBON - Polisi menerima laporan dugaan pencabulan terhadap seorang anak perempuan yang dilakukan pengemudi taksi online di wilayah Kota Cirebon.

Polisi mengatakan telah menerima laporan dugaan peristiwa tersebut dari pihak keluarga korban pada 6 Januari 2026.

“Terkait pelaporan dugaan pelecehan yang dilakukan driver taksi online, telah dilaksanakan konsultasi pelaporan yang kemudian dibuatkan laporan resmi,” kata Kepala Satreskrim Polres Cirebon Kota AKP Adam Gana, Rabu.

Menurut dia, penyidik saat ini masih melakukan tahapan awal penanganan perkara dengan meminta sejumlah keterangan dari pihak terkait.

Kasus tersebut, katanya dilaporkan setelah seorang anak perempuan diduga menjadi korban pencabulan saat menggunakan jasa taksi online.

“Proses permintaan keterangan masih berjalan hingga saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, paman korban berinisial IG menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat korban menggunakan jasa taksi online untuk menuju tempat latihan sepak bola pada 5 Januari 2026.

“Setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu biasa keponakan saya latihan sepak bola. Kemarin (Senin) itu memang jadwal dia latihan,” katanya.