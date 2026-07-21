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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Sopir Truk Ditemukan Tak Bernyawa di Betung, Ini Hasil Penyelidikan Polisi

Selasa, 21 Juli 2026 – 18:40 WIB
Sopir Truk Ditemukan Tak Bernyawa di Betung, Ini Hasil Penyelidikan Polisi - JPNN.COM
Sopir truk saat dibawa ke fasilitas kesehatan. Foto: Polres Banyuasin.

jpnn.com, BANYUASIN - Misteri penemuan seorang sopir truk yang meninggal dunia di dalam kendaraannya di depan Pos Polisi Musi Indah, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin akhirnya terungkap. 

Hasil penyelidikan, kepolisian memastikan tidak ada unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut. 

Korban berinisial PAK (51) warga Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur ditemukan tidak bernyawa di dalam truk bernomor polisi DK 8915 CO yang terparkir pada Selasa (21/7/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. 

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Menerima laporan warga, personel Polsek Betung bersama Unit Identifikasi Satreskrim Polres Banyuasin langsung bergerak ke lokasi. 

Petugas mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), melakukan olah TKP, lalu mengevakuasi korban ke Puskesmas Betung untuk memastikan penyebab kematiannya. 

"Dari hasil pemeriksaan medis, korban dinyatakan meninggal dunia akibat serangan jantung. Petugas juga memastikan tidak ditemukan luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban," ungkap Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, Selasa (21/7/2026). 

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Kondisi tubuh yang telah kamu serta munculnya lebam di beberapa bagian tubuh dipastikan merupakan proses alamiah akibat korban telah meninggal beberapa waktu dalam posisi miring di dalam kabin truk. 

Menurutnya, seluruh rangkaian penanganan dilakukan sesuai prosedur, mulai dari menerima laporan masyarakat, olah TKP, pemeriksaan media hingga berkoordinasi dengan keluarga korban. 

Polisi memastikan sopir truk yang meninggal dunia di dalam kendaraan bukan korban kejahatan, murni meninggal dunia.

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TAGS   sopir truk tewas  betung  polres banyuasin  sopir truk  Polisi 
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