Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Soraya Intercine Films Bakal Produksi Labah-Labah Merah

Senin, 03 November 2025 – 13:47 WIB
Soraya Intercine Films Bakal Produksi Labah-Labah Merah - JPNN.COM
Film Labah Labah Merah. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Soraya Intercine Films menghadirkan proyek terbarunya berjudul Labah-Labah Merah.

Pasalnya setelah sukses menghidupkan kembali karakter legendaris Suzzanna lewat film, rumah produksi itu melanjutkan misinya untuk menjaga dan merayakan kekayaan warisan Intellectual Property (IP) Indonesia.

Adapun teaser poster perdana Labah-Labah Merah telah resmi diperkenalkan pada ajang Indonesia Comic Con X Anime Con baru-baru ini.

Baca Juga:

Peluncuran teaser poster itu menjadi penanda awal dari kelahiran kembali salah satu ikon superhero klasik Indonesia dalam format yang lebih modern dan megah.

"Dengan pengalaman menghidupkan kembali karakter Suzzanna yang legendaris, kami di Soraya Intercine Films semakin yakin bahwa Indonesia memiliki warisan IP yang sangat kaya dan layak dilestarikan," ujar Produser Sunil Soraya dalam keterangannya.

Dia mengatakan, Labah-Labah Merah menjadi langkah berikutnya dari pihaknya dalam misi menghadirkan kembali ikon-ikon budaya Indonesia dalam format yang relevan dan spektakuler bagi generasi masa kini.

Baca Juga:

Sebagai informasi, Labah-Labah Merah merupakan salah satu komik klasik paling populer pada era 1960-an.

Komik yang diciptakan oleh Kus Bram itu mengisahkan tentang seorang pahlawan bertopeng dengan kemampuan akrobatik luar biasa, yang dengan gagah berani melawan kejahatan dan menegakkan keadilan.

Soraya Intercine Films menghadirkan proyek terbarunya berjudul Labah-Labah Merah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   film Labah-Labah Merah  Film superhero  Soraya Imtercine films  Komik 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp