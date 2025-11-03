Soraya Intercine Films Bakal Produksi Labah-Labah Merah

jpnn.com, JAKARTA - Soraya Intercine Films menghadirkan proyek terbarunya berjudul Labah-Labah Merah.

Pasalnya setelah sukses menghidupkan kembali karakter legendaris Suzzanna lewat film, rumah produksi itu melanjutkan misinya untuk menjaga dan merayakan kekayaan warisan Intellectual Property (IP) Indonesia.

Adapun teaser poster perdana Labah-Labah Merah telah resmi diperkenalkan pada ajang Indonesia Comic Con X Anime Con baru-baru ini.

Peluncuran teaser poster itu menjadi penanda awal dari kelahiran kembali salah satu ikon superhero klasik Indonesia dalam format yang lebih modern dan megah.

"Dengan pengalaman menghidupkan kembali karakter Suzzanna yang legendaris, kami di Soraya Intercine Films semakin yakin bahwa Indonesia memiliki warisan IP yang sangat kaya dan layak dilestarikan," ujar Produser Sunil Soraya dalam keterangannya.

Dia mengatakan, Labah-Labah Merah menjadi langkah berikutnya dari pihaknya dalam misi menghadirkan kembali ikon-ikon budaya Indonesia dalam format yang relevan dan spektakuler bagi generasi masa kini.

Sebagai informasi, Labah-Labah Merah merupakan salah satu komik klasik paling populer pada era 1960-an.

Komik yang diciptakan oleh Kus Bram itu mengisahkan tentang seorang pahlawan bertopeng dengan kemampuan akrobatik luar biasa, yang dengan gagah berani melawan kejahatan dan menegakkan keadilan.