Sore Ze Band Persembahkan Surya Jelang Menepi

jpnn.com, JAKARTA - Sore Ze Band melanjutkan perjalanan dalam lanskap musik Indonesia lewat lagu terbaru yang bertitel Surya Jelang Menepi.

Lagu tersebut mengalun pelan namun bertenaga, membawa kembali nuansa reflektif, sinematik, dan puitis yang telah menjadi cetak biru musikalitas SORE.



Surya Jelang Menepi memotret momen-momen kontemplatif saat hari beranjak usai. Cahaya pudar senja diposisikan sebagai saksi bisu atas percakapan, tawa, dan kehangatan masa lalu yang kini mengkristal menjadi kenangan.

Melalui balutan lirik yang lugas namun berdimensi dalam, lagu itu menarasikan sebuah perpisahan tanpa ledakan emosi yang berlebih; melainkan melalui penerimaan dan ketenangan batin yang menggugah.

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Mengutip penggalan lirik, 'Jiwa abadi, kau pergi tanpa pamit, melayar ke samudra lain', Sore Ze Band mengkonstruksi sebuah elegi. Lagu itu bukan sekadar ratapan atas kehilangan, melainkan manifestasi ketulusan dalam mendoakan mereka yang telah berpulang menuju peristirahatan yang abadi dan damai.

Secara musikal, komposisi Surya Jelang Menepi digarap dengan pendekatan aransemen yang kaya. Perpaduan nuansa pop lembut dengan sentuhan orkestrasi yang elegan menjadi tulang punggung lagu.

Penulisan lirik dikerjakan secara kolaboratif oleh Bemby Gusti dan Sergio Karrar. Lebih jauh, komposer ternama Andi Rianto turut menyuntikkan keagungan emosional melalui tata aransemen piano dan strings yang meluaskan dimensi ruang pada lagu.

Diproduseri langsung oleh Bemby Gusti, kualitas departemen suara dieksekusi dengan presisi yang matang. Proses mixing dan mastering dipercayakan kepada Rama Harto, didukung oleh penyuntingan vokal yang digarap oleh Kathleen Ivanka.

Seluruh proses perekaman instrumen dan vokal dilakukan di Lontar Studio, menghasilkan resonansi audio yang hangat dan intim, namun tetap menyajikan kemegahan tekstur secara utuh.