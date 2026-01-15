Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Soroti Buku Broken Strings, Cinta Laura Beri Dukungan untuk Aurelie Moeremans

Kamis, 15 Januari 2026 – 21:40 WIB
Cinta Laura. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cinta Laura memberikan dukungan kepada Aurelie Moeremans setelah membaca buku Broken Strings yang kini ramai diperbincangkan publik.

Melalui Insta Story miliknya, Cinta menyampaikan terima kasih kepada Aurelie karena berani mengungkap kisah pribadinya ke publik.

Menurut Cinta, keberanian tersebut dapat membuka jalan bagi para penyintas lain yang mengalami pengalaman serupa untuk turut bersuara.

Cinta juga berharap buku tersebut dapat menjadi pengingat bahwa trauma seperti yang dialami Aurelie terjadi di sekitar masyarakat.

Dia menilai diperlukan kekuatan dan keberanian besar untuk mampu bertahan dan pulih.

“Semoga Broken Strings bisa jadi reminder untuk kita semua bahwa trauma seperti ini ada di sekitar kita dan butuh kekuatan luar biasa untuk bisa keluar, pulih, dan bertahan,” tulis Cinta dalam unggahannya.

Unggahan tersebut langsung ditandai dan dibagikan ulang oleh Aurelie Moeremans.

Respons publik pun terus mengalir seiring meningkatnya perhatian terhadap isi buku tersebut. 

