JPNN.com - Politik - Legislatif

Soroti Dampak Perang Israel-Iran, Ibas Dorong Penguatan Energi dan Ekonomi Nasional

Selasa, 03 Maret 2026 – 09:04 WIB
Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Dia pun menyoroti dampak konflik di Timur Tengah tersebut. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Ibas menilai situasi ini berpotensi memperluas instabilitas geopolitik global serta memberikan tekanan serius terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Menurut lulusan Doktor (S3) IPB University tersebut, konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia ini bukan hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, inflasi global, dan keamanan kawasan.

“Dunia hari ini berada dalam situasi ketidakpastian yang serius. Ketika konflik bersenjata terjadi di pusat energi dunia, dampaknya menjalar ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Kita harus waspada, responsif, dan strategis,” ujar Ibas dalam keterangannya, Selasa (3/3).

Selat Hormuz: Titik Nadir Keamanan Energi Global

Secara spesifik, Ibas memberikan analisis tajam mengenai posisi strategis di Timur Tengah, Selat Hormuz, sebagai jalur perdagangan energi paling vital di dunia.

Mengingat Iran berbatasan langsung dengan jalur sempit ini, eskalasi konflik berisiko memicu hambatan distribusi atau bahkan penutupan jalur.

Selat Hormuz adalah 'urat nadi' bagi sekitar 20 persen hingga 30 persen konsumsi minyak dunia setiap harinya, serta jalur utama bagi Liquid Natural Gas (LNG) dari Qatar.

Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyoroti dampak konflik Timur Tengah di tengah meningkatnya eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan Iran, Israel, dan AS

