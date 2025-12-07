Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Soroti Dugaan Penyelewengan Dana di NPCI, Verrell Suarakan Hak Atlet Difabel

Minggu, 07 Desember 2025 – 11:14 WIB
Soroti Dugaan Penyelewengan Dana di NPCI, Verrell Suarakan Hak Atlet Difabel - JPNN.COM
Anggota Komisi X DPR RI Verrell Bramasta saat menerima audiensi atlet difabel di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: supplied

jpnn.com - Anggota Komisi X DPR RI Verrell Bramasta menyoroti kasus dugaan penyalahgunaan dan pemotongan dana atlet disabilitas di bawah struktur NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) di daerah.

Begitu juga soal laporan bahwa sebagian dana pembinaan diduga diselewengkan untuk kepentingan di luar kegiatan olahraga.

Isu menimbulkan kekhawatiran lantaran atlet difabel yang selama ini sudah berjuang di tengah keterbatasan fasilitas, tidak mendapatkan hak-hak mereka.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Verrell Bramasta mendesak pemerintah menindaklanjuti laporan serius terkait kasus tersebut.

Sebelumnya, dalam rapat Komisi X DPR bersama Menpora Erick Thohir, Verrell mengungkap adanya 22 atlet disabilitas yang mengaku tidak menerima gaji, uang makan, serta menghadapi upaya pembungkaman ketika menuntut hak mereka.

"Ini bukan sekadar soal administrasi. Ada dugaan abuse of power. Atlet yang sudah mengharumkan nama daerah justru diperlakukan tidak manusiawi," ujar Verrell, melalui siaran pers, Minggu (7/12/2025).

Baca Juga:

Perhatian Verrell terhadap dunia olahraga disabilitas bukan muncul karena sorotan publik semata.

Jauh sebelum isu NPCI mencuat, dia sudah menerima audiensi dari para atlet NPCI Bekasi yang mengadukan gaji mereka yang tertunda berbulan-bulan, ketidakjelasan jabatan, hingga dugaan pemecatan sepihak.

Anggota Komisi X DPR RI Verrell Bramasta menyoroti kasus dugaan penyalahgunaan dan pemotongan dana atlet difabel di bawah struktur NPCI daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Verrel  Verrel Bramasta  atlet difabel  Atlet disabilitas  NPCI  penyelewengan dana  Anggota DPR  NPCI Bekasi 
BERITA VERREL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp