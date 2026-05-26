Soroti Eksploitasi Hutan di Tanah Papua, Yorrys Raweyai Dorong Pembentukan Pansus

Selasa, 26 Mei 2026 – 14:55 WIB
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyoroti isu eksploitasi sumber daya alam, hingga arah pembangunan nasional di Tanah Papua. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyoroti isu eksploitasi sumber daya alam, hingga arah pembangunan nasional di Tanah Papua. 

Hal itu disampaikan Yorrys dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Hutan dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-Bayang PSN”, Selasa (26/5).

Menurut Yorrys, berbagai persoalan di Papua bukanlah isu baru. Selama ini, DPD RI menerima banyak aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa seperti PMKRI, terkait situasi sosial, lingkungan, dan pembangunan di Papua.

“Karena itu, kami melihat ini momentum yang tepat untuk didukung dan dibicarakan secara lebih serius,” kata Yorrys.

Ia mengungkapkan, DPD RI dalam sidang paripurna telah memutuskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Papua yang saat ini sedang dalam proses finalisasi.

“Ini sedang diproses dan minggu depan diharapkan sudah disahkan. Pansus ini akan membahas berbagai persoalan Papua secara lebih fokus dan menyeluruh,” ujarnya.

Film Pesta Babi Tak Perlu Dilarang

Terkait polemik film dokumenter yang belakangan ramai diperbincangkan publik, Yorrys menilai substansi tayangan tersebut seharusnya dipahami secara utuh dan tidak semata dilihat dari judul yang dianggap provokatif.

Yorris Raweyai  Papua  PSN  DPD RI 
