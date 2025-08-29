Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Soroti Insiden Ojol Dilindas Rantis Brimob, Raisa Pertanyakan Masa Depan Bangsa

Jumat, 29 Agustus 2025 – 14:01 WIB
Penyanyi Raisa Andriana. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana, yang dikenal jarang terlibat dalam perdebatan sosial politik di depan publik, kini turut angkat suara.

Istri dari Hamish Daud tersebut menyatakan keprihatinannya atas informasi mengenai seorang pengemudi ojek online (Ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi demonstrasi di Jakarta pada Kamis (28/8) lalu.

Insiden tragis yang menimpa pengemudi ojol tersebut memicu gelombang kemarahan dan kekecewaan di berbagai kalangan masyarakat, termasuk dari figur publik yang selama ini cenderung menghindari isu-isu sensitif.

Raisa, yang biasa fokus pada karier musiknya, menunjukkan reaksi, dengan mengunggah sebuah emoji bendera Indonesia, diikuti dengan simbol hati yang patah, dan diakhiri dengan gambar bunga layu di akun media sosialnya.

Unggahan non-verbal tersebut secara implisit menyampaikan rasa duka dan kekecewaan mendalamnya terhadap kondisi yang terjadi.

Tak hanya berhenti pada emoji, Raisa kemudian secara eksplisit menyampaikan kekecewaannya dengan mempertanyakan masa depan bangsa.

Ungkapan tersebut ditulisnya dengan huruf kapital, menunjukkan penekanan pada perasaan yang dirasakannya.

"YA ALLAH MAU JADI APA BANGSA INI," demikian bunyi unggahan Raisa, dikutip Jumat (29/8).

