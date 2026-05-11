Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Internet

Soroti Kabel Optik Semrawut, APJATEL Siap Kawal Penataan

Senin, 11 Mei 2026 – 21:10 WIB
Soroti Kabel Optik Semrawut, APJATEL Siap Kawal Penataan - JPNN.COM
Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mendukung penuh upaya penantaan kabel optik yang saat ini dinilai Semrawut. ilustrasi. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mendukung penuh upaya penantaan kabel optik yang saat ini dinilai Semrawut.

Mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan penataan jaringan dengan keberlangsungan usaha operator telekomunikasi.

Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy mengungkapkan kondisi kabel optik di sejumlah wilayah saat ini memerlukan penataan serius.

Baca Juga:

Selain mengganggu estetika perkotaan, kondisi jaringan itu berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.

"Yang lebih parah telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka hingga korban jiwa," kata Jerry dalam siaran persnya, Senin (11/5).

Dia menambahkan pihaknya mendukung penuh langkah penataan jaringan internet nasional itu.

Baca Juga:

Meski demikian, dia menekankan bahwa tekanan ekonomi global telah berdampak langsung terhadap kamampuan finansial yang berimbas pada pembengkakan biaya operasional (Opex) dan biaya modal (Capex) perusahaan operator.

"Ini diperlukan keseimbangan antara percepatan penataan dan keberlangsungan usaha operator agar layanan internet kepada masyarakat saat ini menjadi kebutuhan setara dengan kebutuhan pokok seperti listrik dan air," tuturnya.

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mendukung penuh upaya penantaan kabel optik yang saat ini dinilai Semrawut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   apjatel  kabel internet  Telekomunikasi  Internet  jaringan 
BERITA APJATEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp