Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Soroti Kasus Eks Sahabat, Fitri Salhuteru Menilai Sikap Nikita Mirzani Bisa Jadi Bumerang

Minggu, 24 Agustus 2025 – 17:25 WIB
Soroti Kasus Eks Sahabat, Fitri Salhuteru Menilai Sikap Nikita Mirzani Bisa Jadi Bumerang - JPNN.COM
Sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Eks sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru mengungkapkan keprihatinan terhadap langkah-langkah yang diambil pihak Nikita Mirzani dalam menghadapi masalah hukum yang sedang berjalan.

Fitri secara terang-terangan menyatakan merasa kasihan melihat strategi yang dijalankan tim kuasa hukum Nikita Mirzani.

"Kasihan sih kalau saya lebih prihatin ya melihat langkah-langkah yang dilakukan terdakwa oleh tim kuasa hukum, ini saya merasa kasihan saja," ujar Fitri di Jakarta, baru-baru ini.

Baca Juga:

Menurut Fitri, alih-alih berfokus pada pembelaan substansial di pengadilan, pihak Nikita Mirzani justru lebih banyak menampilkan ulah-ulah yang dinilai memalukan dan tidak relevan.

Salah satu ulah yang disoroti Fitri yakni upaya klaim adanya endorsement dari pihak pengembang properti.

Fitri menjelaskan bahwa klaim endorsement tersebut tidak benar.

Baca Juga:

Dia menegaskan pihak pengembang telah mengklarifikasi hal itu hanyalah pemberian diskon kepada pembeli.

Menurutnya, pemberian diskon menjadi praktik umum yang biasa dilakukan pengembang properti.

Eks sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru mengungkapkan keprihatinan terhadap langkah-langkah yang diambil pihak Nikita Mirzani.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nikita Mirzani  Fitri Salhuteru  kasus dugaan pemerasan  Endorsement 
BERITA NIKITA MIRZANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp