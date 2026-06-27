Soroti Kasus Taufik Hidayat, Komnas Perempuan Ungkap Alasan Korban Tidak Bisa Kabur

jpnn.com, BANDUNG - Kasus penganiayaan sadis dan penyekapan terhadap YTR (29 tahun) oleh kekasihnya, Taufik Hidayat, di Kabupaten Bandung dinilai menjadi gambaran nyata esklasi kekerasan berbasis gender yang berpotensi berujung pada femisida.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut kasus tersebut bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan bagian dari persoalan struktur yang terus berulang.

Komisioner Komnas Perempuan, Sri Agustine mengatakan, kasus yang dialami YTR menunjukkan pola kekerasan berulang yang menjadi salah satu indikator femisida, khususnya femisida intim yang dilakukan oleh pasangan.

YTR diketahui disekap selama dua tahun sejak 2024, oleh kekasihnya, Taufik Hidayat, di beberapa kamar indekos di Bandung Raya.

Selama penyekapan, korban diduga mengalami kekerasan fisik secara berulang hingga menderita luka berat di bagian kepala dan wajah. YTR bahkan harus kehilangan penglihatannya akibat pukulan di mata yang terus dilakukan Taufik Hidayat.

Menurut Agustine, dalam relasi yang penuh dominasi, korban tidak selalu bisa melarikan diri meski memiliki kesempatan secara fisik.

"Kalau kita melihat konteks relasi kuasa, bagaimana korban dikontrol secara dominan, secara ketat, bahkan dengan ancaman dan kekerasan fisik. Maka penyanderaan itu tidak harus selalu bersifat fisik, tetapi juga psikologis," kata Agustine di Bandung, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, trauma dan rasa takut yang terus-menerus dialami korban menjadi bentuk penyanderaan psikologis yang membuat posisi tawar korban semakin lemah.