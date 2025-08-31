Soroti Kondisi Sosial Ekonomi, Rhenald Kasali: Ini Melukai Perasaan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Akademisi dan praktisi bisnis Rhenald Kasali menyampaikan keresahan terkait kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.

Melalui sebuah video yang diunggah di Instagram, dia meyakini pernyataannya akan mewakili perasaan banyak orang.

“Jakarta tengah bersedih, Indonesia sedang bersedih. Ini bukan hanya perasaan saya, tetapi juga perasaan masyarakat luas,” ungkap Rhenald Kasali, Minggu (31/8).

Pria berusia 65 tahun itu menuturkan kesedihannya tidak hanya didapat dari pengamatan media sosial, tetapi juga dari pantauan langsung di lapangan.

Saat berkeliling di Jakarta, dia mendapati sejumlah jalan ditutup dan suasana kota terasa lengang.

Rhenald Kasali sempat menghadiri rapat, tetapi diminta meninggalkan lokasi karena gedung di sebelahnya, salah satu lembaga pemerintah, mulai dijaga aparat dengan barikade.

Menurutnya, reaksi aparat yang hanya fokus pada pencegahan demonstrasi tidak menyentuh persoalan inti.

“Kenapa hanya takut? Kenapa hanya ingin memadamkan kebakaran? Masalah itu ada di akar, bukan di permukaan,” tuturnya.