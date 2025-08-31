Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Soroti Kondisi Sosial Ekonomi, Rhenald Kasali: Ini Melukai Perasaan Rakyat

Minggu, 31 Agustus 2025 – 14:14 WIB
Soroti Kondisi Sosial Ekonomi, Rhenald Kasali: Ini Melukai Perasaan Rakyat - JPNN.COM
Rhenald Kasali. Foto: Instagram/rhenald.kasali

jpnn.com, JAKARTA - Akademisi dan praktisi bisnis Rhenald Kasali menyampaikan keresahan terkait kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.

Melalui sebuah video yang diunggah di Instagram, dia meyakini pernyataannya akan mewakili perasaan banyak orang.

“Jakarta tengah bersedih, Indonesia sedang bersedih. Ini bukan hanya perasaan saya, tetapi juga perasaan masyarakat luas,” ungkap Rhenald Kasali, Minggu (31/8).

Baca Juga:

Pria berusia 65 tahun itu menuturkan kesedihannya tidak hanya didapat dari pengamatan media sosial, tetapi juga dari pantauan langsung di lapangan.

Saat berkeliling di Jakarta, dia mendapati sejumlah jalan ditutup dan suasana kota terasa lengang.

Rhenald Kasali sempat menghadiri rapat, tetapi diminta meninggalkan lokasi karena gedung di sebelahnya, salah satu lembaga pemerintah, mulai dijaga aparat dengan barikade.

Baca Juga:

Menurutnya, reaksi aparat yang hanya fokus pada pencegahan demonstrasi tidak menyentuh persoalan inti.

“Kenapa hanya takut? Kenapa hanya ingin memadamkan kebakaran? Masalah itu ada di akar, bukan di permukaan,” tuturnya.

Rhenald Kasali menyuarakan keresahan publik soal kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rhenald Kasali  Pernyataan Rhenald Kasali  Instagram Rhenald Kasali  Akademisi 
BERITA RHENALD KASALI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp