Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Soroti Konflik Ruben dan Sarwendah, Detektif Jubun: Perceraian Tak Hapus Tanggung Jawab Orang Tua

Jumat, 12 Juni 2026 – 20:02 WIB
Soroti Konflik Ruben dan Sarwendah, Detektif Jubun: Perceraian Tak Hapus Tanggung Jawab Orang Tua - JPNN.COM
Detektif Jubun dan istrinya. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Detektif Jubun turut menyoroti konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah, setelah sejumlah potongan siaran langsung di media sosial viral dan memicu berbagai spekulasi.

Dia menilai bahwa persoalan rumah tangga yang terbuka ke ruang publik berpotensi memperkeruh keadaan.

Jubun mengatakan perceraian memang mengakhiri hubungan suami dan istri, namun tidak menghapus tanggung jawab kedua belah pihak sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka.

Baca Juga:

“Perceraian mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak mengakhiri tanggung jawab sebagai orang tua,” kata Detektif Jubun, dalam keterangannya, Jumat (12/6).

Menurutnya, ada sejumlah kewajiban yang tetap harus dijalankan setelah perceraian, termasuk pemenuhan nafkah anak dan menjaga hak anak untuk bertemu kedua orang tuanya.

“Nafkah anak tetap menjadi kewajiban, hak bertemu anak harus dijaga, dan yang paling penting adalah membedakan konflik pribadi dengan kepentingan anak. Anak tidak boleh dijadikan alat dalam konflik,” ujarnya.

Baca Juga:

Jubun juga menyoroti dampak media sosial terhadap konflik rumah tangga yang melibatkan figur publik. Ia menilai perkembangan teknologi membuat persoalan pribadi lebih mudah menjadi konsumsi masyarakat luas.

“Di media sosial, persoalan rumah tangga sangat mudah menjadi konsumsi publik. Ketika disampaikan secara terbuka, persepsi masyarakat terbentuk dari potongan informasi yang belum tentu utuh,” katanya.

Detektif Jubun menegaskan perceraian Sarwendah dan Ruben Onsu tak menghapus tanggung jawab orang tua.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Detektif Jubun  Ruben Onsu  Sarwendah  Perceraian artis 
BERITA DETEKTIF JUBUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp